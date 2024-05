Monitor da gaming BenQ 24,5 pollici a 129,99€: OTTIMO SCONTO Amazon (-31%) anche a rate

Aggiorna la tua postazione di gioco spendendo pochissimo grazie all’offerta attiva su questo monitor da gaming BenQ da 24,5 pollici che puoi avere a 129,99 euro invece di 189,99. Pagabile anche in comode rate a tasso zero tramite Cofidis è un vero affare che non puoi farti scappare.

Monitor da gaming BenQ in offerta: le caratteristiche

Il BenQ MOBIUZ EX240N è un monitor da gaming di alta qualità progettato per offrire un’esperienza di gioco fluida e coinvolgente. Con un pannello VA da 24,5 pollici, offre una risoluzione Full HD (1920×1080) e una frequenza di aggiornamento di 165Hz, con un tempo di risposta di 1ms.

Questo monitor è dotato di diverse tecnologie di ottimizzazione dell’immagine, tra cui HDRi, Light Tuner e Black eQualizer, che migliorano la qualità visiva del gameplay, garantendo una maggiore chiarezza, contrasto e luminosità.

Per quanto riguarda l’audio ecco un suono dinamico grazie ai due altoparlanti da 2,5W, al chip DSP e alle tre modalità audio treVolo, che consentono di personalizzare l’esperienza sonora in base alle proprie preferenze.

In termini di praticità, il monitor è dotato di un navigatore a cinque direzioni e di un OSD rapido per un controllo intuitivo delle impostazioni. È inoltre regolabile in altezza e angolazione e la tecnologia Eye-Care aiuta a ridurre l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco.

Infine, per la connettività, dispone di porte HDMI e DisplayPort, offrendo la compatibilità con PS5 e Xbox Series X fino a 120Hz. Il prezzo di 129,99 euro invece di 189,99 lo rende quindi un affare da non perdere.