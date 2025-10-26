Monitor da gaming MSI da 24,5" in SCONTO WEEKEND: costa solo 99,99€

MSI G255F è la soluzione perfetta se stai cercando un monitor per lavorare e giocare e non vuoi spendere troppo: questo pannello da 24.5 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 180Hz è in offerta questo weekend su Amazon a soli 99,99 euro, in calo anche rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

Un monitor che si presenta dunque con un pannello di tipo IPS dall’ottima resa per colori e dettagli, ampi angoli di visione e design frameless che riduce al minimo le cornici ed esalta in pieno l’immagine.

Avrai dunque prestazioni con una risoluzione Full HD (1920 x 1080, formato 16:9), refresh rate di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms: caratteristiche di base dunque ideali per giocare. Sono presenti poi funzioni come Night Vision, che ottimizza i dettagli nelle scene più scure senza sovraesporre le aree luminose, e un contrasto dinamico fino a 100M:1 che esalta la profondità delle immagini.

Il monitor è poi dotato di tecnologia Anti‑Flicker e del filtro Less Blue Light PRO, che riducono l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco o lavoro. Infine, una parola sulla connettività: il G255F dispone di porte DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b con supporto CEC, entrambe capaci di gestire il Full HD a 180 Hz, rendendolo compatibile con PC, Mac, console e laptop. Sul retro è presente un joystick a 5 vie per navigare facilmente nei menu OSD.

Un monitor ottimo sia per giocare che per lavorare ad un prezzo a dir poco conveniente: acquistalo ora a soli 99,99 euro.