 Monitor da gaming MSI da 24,5" in SCONTO WEEKEND: costa solo 99,99€
Monitor da gaming MSI da 24,5" in SCONTO WEEKEND: costa solo 99,99€

Occasione per il weekend su Amazon su questo monitor da gaming MSI da 24.5 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 180Hz.
Monitor da gaming MSI da 24,5
Tecnologia Tv Monitor
Occasione per il weekend su Amazon su questo monitor da gaming MSI da 24.5 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 180Hz.

MSI G255F è la soluzione perfetta se stai cercando un monitor per lavorare e giocare e non vuoi spendere troppo: questo pannello da 24.5 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 180Hz è in offerta questo weekend su Amazon a soli 99,99 euro, in calo anche rispetto al prezzo più basso degli ultimi 30 giorni.

Acquista il monitor su Amazon

Monitor MSI G255F

Un monitor che si presenta dunque con un pannello di tipo IPS dall’ottima resa per colori e dettagli, ampi angoli di visione e design frameless che riduce al minimo le cornici ed esalta in pieno l’immagine.

MSI G255F Monitor Gaming 24,5

MSI G255F Monitor Gaming 24,5″, 180 Hz, 1ms, Rapid IPS, FHD (1920×1080), Adaptive Sync, Night Vision, Anti-flickr, Less Blue light – Display Port 1.2a / HDMI 2.0b

99,99151,99€-34%
Vedi l’offerta

Avrai dunque prestazioni con una risoluzione Full HD (1920 x 1080, formato 16:9), refresh rate di 180 Hz e un tempo di risposta di 1 ms: caratteristiche di base dunque ideali per giocare. Sono presenti poi funzioni come Night Vision, che ottimizza i dettagli nelle scene più scure senza sovraesporre le aree luminose, e un contrasto dinamico fino a 100M:1 che esalta la profondità delle immagini.

Il monitor è poi dotato di tecnologia Anti‑Flicker e del filtro Less Blue Light PRO, che riducono l’affaticamento degli occhi durante le lunghe sessioni di gioco o lavoro. Infine, una parola sulla connettività: il G255F dispone di porte DisplayPort 1.2a e HDMI 2.0b con supporto CEC, entrambe capaci di gestire il Full HD a 180 Hz, rendendolo compatibile con PC, Mac, console e laptop. Sul retro è presente un joystick a 5 vie per navigare facilmente nei menu OSD.

Acquista il monitor su Amazon

Un monitor ottimo sia per giocare che per lavorare ad un prezzo a dir poco conveniente: acquistalo ora a soli 99,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 26 ott 2025

Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il
26 ott 2025
