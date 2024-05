Monitor da gaming MSI: un AFFARE da non perdere (-31%)

L’MSI G2712, monitor da gaming da 27 pollici, è ora disponibile su Amazon con uno sconto imperdibile del 31%, una rara opportunità per chi desidera migliorare la propria esperienza di gioco senza svuotare il portafoglio. Questo monitor combina prestazioni eccezionali con un design elegante e funzionale.

Approfitta subito di questa fantastica promozione e acquistalo al prezzo speciale di soli 159,00 euro, anziché 229,00 euro.

Monitor da gaming MSI: eleva il tuo gaming a nuove vette

Il pannello IPS dell’MSI G2712 offre una risoluzione Full HD di 1920 x 1080, garantendo immagini nitide e dettagliate. La tecnologia IPS è nota per la sua capacità di fornire angoli di visione ampi di 178°, rendendo questo monitor perfetto per il gioco e la visione di contenuti multimediali da qualsiasi angolazione.

Un aspetto distintivo del monitor MSI è il suo design frameless. Questo design riduce al minimo le distrazioni visive, permettendo un’esperienza di gioco immersiva e coinvolgente. La configurazione multi-monitor diventa così ancora più affascinante, con immagini che fluiscono senza interruzioni tra gli schermi.

Con un refresh rate di 170Hz e un tempo di risposta di 1 ms, l’MSI G2712 garantisce una fluidità e una reattività sorprendenti. La tecnologia AMD FreeSync Premium elimina i problemi di tearing e stuttering, assicurando che ogni fotogramma venga visualizzato perfettamente. Questo monitor è ideale per chi cerca prestazioni elevate nei giochi più frenetici e competitivi.

La qualità dei colori del MSI G2712 è ineguagliabile. Con una gamma di colori che supporta fino a 16,7 milioni di colori e una copertura del 101,91% dello spazio sRGB, i giochi e i contenuti appariranno con colori vivaci e realistici. Ogni dettaglio sarà reso con una precisione cromatica straordinaria.

Oltre alla qualità dell’immagine, questo monitor MSI è progettato per proteggere gli occhi. Le tecnologie less-blue light e anti-flicker riducono l’affaticamento visivo, permettendo di giocare per ore senza problemi. Questo rende il G2712 non solo un’ottima scelta per il gioco, ma anche per l’uso quotidiano.

La funzione Night Vision migliora la visibilità nei giochi con ambienti scuri, evidenziando i dettagli che altrimenti potrebbero sfuggire. Questa funzione è particolarmente utile per i giochi di avventura e gli sparatutto, dove ogni dettaglio può fare la differenza.

Questo monitor MSI offre diverse opzioni di connettività, incluse le porte DisplayPort 1.2a e HDMI 1.4b CEC. Questa versatilità rende il monitor compatibile con una vasta gamma di dispositivi, dai PC alle console di gioco. Il pratico joystick a 5 vie e il supporto regolabile in inclinazione completano le caratteristiche, permettendo un facile accesso e una personalizzazione dell’angolo di visione.

Non perdere l’opportunità di acquistare l’MSI G2712 a un prezzo scontato del 31% su Amazon. Questo monitor non solo migliorerà le tue sessioni di gioco, ma aggiungerà anche un tocco di eleganza e funzionalità al tuo setup da gaming, al prezzo irresistibile di soli 159,00 euro.