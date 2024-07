Monitor da gaming Philips: IMPERDIBILE sotto i 100 euro

Il monitor da gaming Philips 221V8A da 22″ è ora disponibile su Amazon con uno sconto eccezionale del 28%, offrendo un’opportunità imperdibile per migliorare la tua esperienza di gioco e di lavoro. Questo monitor LCD ampio e leggero è progettato per garantire un’ottima produttività senza affaticare gli occhi, grazie alla tecnologia avanzata che incorpora.

Non perdere tempo e fallo tuo al prezzo speciale di soli 82,91 euro, anziché 114,90 euro.

Monitor da gaming Philips: un affare da non perdere a questo prezzo

Dotato di un’altezza regolabile, il Philips 221V8A consente di personalizzare la posizione dello schermo per adattarsi perfettamente alle tue esigenze ergonomiche. Questa caratteristica, unita alla possibilità di affiancare numerosi monitor, permette una visualizzazione estesa, ideale per i gamer e per chi lavora con contenuti multimediali o in ambienti multitasking.

Philips, fondata nel 1891 a Eindhoven, nei Paesi Bassi, ha una lunga storia di innovazione tecnologica. Fin dalle sue origini, la compagnia ha puntato sull’elettrificazione di massa, con lampadine elettriche a incandescenza economiche e affidabili. Nel 1914, Philips ha aperto il suo primo laboratorio di ricerca, che ha dato il via a importanti progetti in ambito di illuminazione e tecnologia sanitaria, come i raggi X.

L’influenza di Louis Christiaan Kalff, un architetto con una passione per il design grafico, ha guidato Philips verso la creazione di prodotti con un design coerente ed efficace, migliorando la preferenza dei consumatori per il marchio. Negli anni ’30, Philips ha introdotto il rasoio elettrico rotativo Philishave, un prodotto ergonomico e di successo. Durante gli anni ’60, ha reso accessibili tecnologie all’avanguardia, come il lettore di Cassette audio Compact, e nel 1971 ha lanciato il primo videoregistratore VCR.

Acquistare il monitor Philips 221V8A da 22″ significa portare a casa non solo un dispositivo tecnologicamente avanzato ma anche un pezzo di storia di un marchio che ha costantemente innovato per oltre un secolo. Con lo sconto del 28% attualmente disponibile su Amazon, non c’è momento migliore per acquistarlo al prezzo speciale di soli 82,91 euro.