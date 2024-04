Monitor da gaming Samsung Odyssey G3 a soli 159€ su Amazon

Nel caos dell’acquisto di un monitor per il desktop, l’incertezza regna sovrana. Tuttavia, tra le opzioni di mercato, spicca un gioiello di tecnologia considerato il migliore dai fanatici di informatica: il Samsung Odyssey G3 da 24″, ora disponibile su Amazon a un prezzo ribassato. Da 192,35 euro passa a soli 159,90 euro, grazie a uno sconto del 17%, questa offerta imperdibile offre un risparmio netto di più di 30 euro.

Samsung Odyssey G3: monitor da gaming di altissimo livello

Caratterizzato da un display Full HD da 24 pollici con risoluzione 1920×1080 pixel, il Samsung Odyssey G3 vanta un pannello VA che garantisce colori vivaci e un’immagine di alta qualità. Con un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1ms, è la scelta ideale per il gaming senza compromessi, eliminando qualsiasi rallentamento o sfocatura.

Ma le caratteristiche non finiscono qui: la tecnologia FreeSync Premium sincronizza il monitor con la GPU, eliminando difetti grafici come tearing e lag dell’input. Inoltre, con connettività HDMI, Display Port e un ingresso audio, offre un’esperienza multimediale completa. Il monitor Samsung Odyssey G3 è dotato anche di funzionalità ergonomiche come HAS (Height Adjustable Stand) e Pivot, per adattarsi alle esigenze di ogni utente.

