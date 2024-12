Monitor Dell (24 pollici, FHD) a in sconto 99€: domani a casa tua

Con la risoluzione Full HD del suo pannello e il design dallo stile minimalista, in sconto a soli 99 euro il monitor da 24 pollici (per la precisione 23,8 pollici) della gamma Dell S2421NX è un affare da cogliere al volo. Le caratteristiche in dotazione al pannello lo rendono adatto alla produttività, anche se trascorri lunghe sessioni di fronte alla scrivania. Attenzione: è un’offerta a tempo e potrebbe scadere da un momento all’altro.

Super offerta Amazon sul monitor Dell da 24 pollici

L’angolo di visualizzazione pari a 178 gradi sia in orizzontale che in verticale, garantito dalla tecnologia IPS, rende la visibilità perfetta da ogni angolazione, mentre AMD FreeSync assicura un’esperienza fluida e priva di tearing per il gaming. Si aggiungono la frequenza di aggiornamento da 75 Hz e le due porte HDMI presenti sul pannello. Trovi tutte le altre informazioni in merito alle caratteristiche integrate e alle funzionalità supportate nella pagina dedicata.

Sei ancora indeciso? Dai uno sguardo alle oltre 8.100 recensioni pubblicate da chi lo ha già messo sulla scrivania: il voto medio è molto alto, 4,5 stelle su 5. La disponibilità è immediata, è venduto e spedito da Amazon, e se lo ordini adesso arriverà direttamente a casa tua già entro domani con la consegna gratis.

Lo sconto sul listino è applicato in automatico e ti permette di acquistare il monitor Dell da 24 pollici al prezzo finale di soli 99 euro. Considerando le sue caratteristiche e il design curato nei minimi dettagli, si tratta di un’occasione da cogliere al volo. Trattandosi di un’offerta a tempo, potrebbe scadere da un momento all’altro: approfittane prima del sold out.