Monitor FHD da 27 pollici: con poco più di 100 euro è tuo

Acquistare un monitor non deve essere difficile, soprattutto se hai bisogno di un dispositivo che supporti il tuo utilizzo quotidiano del computer e non richieda chissà quali specifiche tecniche. Per fartela breve, se sei alla ricerca di un prodotto del genere su Amazon puoi farne diventare uno tuo a soli 135,90€. Il ribasso del 19% ti fa concludere un ottimo acquisto quindi pensaci su.

Monitor FHD: cosa devi sapere su questo prodotto

Con un display da 27 pollici e una risoluzione Full HD, questo monitor è perfetto per avere una visione perfetta di documenti, contenuti in streaming e così via. I bordi extra sottili rendono l'esperienza visiva ancora più ampia di quella che è effettivamente facendo risultare l'utilizzo ancora più piacevole.

Con il suo supporto in metallo di dimensioni ridotte non occupa neanche chissà quanto spazio sulla tua scrivania risultando finanche funzionale sotto questo punto di vista.

Per non farti mancare nulla, inoltre, sul pannello posteriore sono presenti attacchi:

HDMI;

DisplayPort;

Cavo audio.

Infatti questo modello integra altresì due altoparlanti da 2 watt. Ti faccio sapere, in conclusione, che il refresh rate è fissato a 75 Hz.

Il monitor FHD da 27 pollici è disponibile su Amazon a 135,90€.