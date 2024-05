Monitor Full HD 24" 100Hz con altoparlante in sconto a 79,90 euro (MINIMO)

Perfetto per aggiornare la propria postazione di lavoro senza spendere troppo, questo monitor Full HD da 24 pollici del marchio AOC in sconto su Amazon a soli 79,90 euro è un vero e proprio affare da non perdere. Include anche un altoparlante integrato, porte VGA, HDMI e frequenza di aggiornamento a 100Hz.

Monitor Full HD in sconto: le caratteristiche

Considerato il prezzo di vendita a cui puoi acquistarlo, questo monitor è davvero sorprendente: include le tecnologie Flicker Free e Low Blue Light che riducono l’affaticamento degli occhi, rendendo più piacevole e sicuro l’uso prolungato. La frequenza di aggiornamento elevata di 100Hz è un ulteriore valore aggiunto, sia per il lavoro quotidiano che per l’intrattenimento.

Il pannello è di tipo IPS e offre una visione ottimale da diverse angolazioni. La risoluzione Full HD e il display opaco contribuiscono a una qualità dell’immagine superiore, mentre il tempo di risposta MPRT di 1 ms è perfetto per i giochi e altre attività che richiedono reattività.

Un aspetto da non sottovalutare è la presenza di altoparlanti integrati, che forniscono un audio di base senza necessità di dispositivi esterni, e di un’uscita cuffie per un ascolto privato. Parlando di connettività, invece, il monitor offre una porta HDMI 1.4 e una VGA, permettendo di collegare facilmente vari dispositivi.

Una soluzione perfetta per casa o ufficio: acquistalo adesso a soli 79,90 euro.