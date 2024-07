Monitor Full HD da 27 pollici a soli 95€: l'affare è Nilox

Oggi il monitor Nilox da 27 pollici (modello NXM27FHD21) è in forte sconto su Amazon. Con la sua risoluzione Full HD e il pannello di qualità, è l’ideale per ogni utilizzo: dall’ambito professionale per la produttività quotidiana al gaming, passando per la navigazione online e la riproduzione dei contenuti multimediali in streaming. In questo momento lo puoi acquistare a soli 95 euro, una spesa davvero contenuta.

Nilox, l’offerta di Amazon sul monitor FHD da 27 pollici

Tra i punti di forza ci sono la frequenza di aggiornamento da 75 Hz per una fluidità impeccabile, il sistema in dotazione per la protezione degli occhi che evita l’affaticamento anche dopo parecchie ore alla scrivania, le porte HDMI e VGA in dotazione per il collegamento delle fonti video e il design con bordi ultrasottili. Tra le altre specifiche segnaliamo la compatibilità con lo standard VESA per chi desidera montarlo a parete o su un supporto dedicato, la superficie opaca immune ai riflessi, l’angolo di visione che raggiunge i 178 gradi (sia in orizzontale che in verticale), la luminosità di picco molto elevata, il tempo di risposta che si attesta a 4 millisecondi e il contrasto 1000:1. Vuoi saperne di più? Dai uno sguardo alla pagina dedicata, dove sono riportate altre informazioni.

In questo momento, puoi acquistare il monitor Nilox da 27 pollici (modello NXM27FHD21, risoluzione Full HD) al prezzo finale di soli 95 euro, approfittando dello sconto del 25% sul listino applicato in automatico. Non c’è bisogno di attivare coupon né di inserire codici promozionali, è tutto pronto per metterlo nel carrello e cogliere l’affare al volo.