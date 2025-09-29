 Monitor Full HD a 69 euro: l'affare del giorno ha 24 pollici
Prezzo stracciato per il monitor AOC 24B3HM con pannello Full HD da 24 pollici: è un'offerta a tempo di Amazon, finirà presto sold out.
Oggi hai la possibilità di mettere sulla tua scrivania AOC 24B3HM al prezzo di soli 69 euro. È il monitor Full HD da 24 pollici (per l’esattezza 23,8 pollici) adatto alla produttività e non solo, anche per lo studio, la navigazione online, la riproduzione dei contenuti multimediali e il gaming. Progettato da uno dei marchi più in vista del settore, è protagonista di un’offerta a tempo di Amazon che potrebbe scadere da un momento all’altro.

AOC 24B3HM a 69 euro è l’affare monitor di oggi

Ha in dotazione un pannello VA con angolo di visione da 178 gradi e frequenza di aggiornamento da 75 Hz, con tempo di risposta di 4 ms, rapporto di contrasto 3000:1 e luminosità di 250 cd/m². A queste caratteristiche si aggiungono il supporto Adaptive Sync per immagini fluide, il design frameless su tre lati ideale per configurazioni multi-monitor, tecnologie Flicker-Free e Low Blue Light per ridurre l’affaticamento degli occhi e la connettività tramite porte HDMI e VGA. Non mancano nemmeno la compatibilità VESA 100×100 per il montaggio a parete su un supporto dedicato, l’inclinazione regolabile da –5 gradi a +23 gradi, le certificazioni CE/FCC e la garanzia di tre anni. Scopri di più nella scheda completa.

Il pannello posteriore del monitor AOC 24B3HM da 24 pollici

Non devi attivare coupon o inserire codici: il forte sconto è automatico e porta il monitor AOC 24B3HM da 24 pollici (Full HD) al suo prezzo minimo storico di soli 69 euro.

AOC 24B3HM – Monitor Full HD da 24 pollici, Adaptive Sync 1920×1080, 75 Hz, VGA, HDMI 1.4 nero, 24 pollice FHD VA, No Altoparlanti

Amazon si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione, assicurando la consegna gratis a casa tua già entro domani. Ti segnaliamo infine che il voto medio assegnato da oltre 4.100 recensioni pubblicate dai clienti dell’e-commerce è molto alto: 4,5 stelle su 5.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 29 set 2025

Davide Tommasi
29 set 2025
