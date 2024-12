Monitor gaming curvo AOC (27 pollici, 240 Hz) in sconto: l'AFFARE

Segnaliamo l’offerta di Amazon che porta AOC C27G2Z3 al suo prezzo minimo storico. È il monitor curvo da gaming con diagonale da 27 pollici dotato di piedistallo regolabile in altezza, supporto alla modalità HDR10 e tempo di risposta pari a 1 ms. Tra gli altri punti di forza vale sicuramente a pena citare la presenza del supporto alla frequenza di aggiornamento da 240 Hz per una fluidità senza compromessi, requisito fondamentale per chi gioca e non vuol mai dover fare i conti con un degrado delle immagini e delle animazioni sullo schermo.

AOC C27G2Z3: le caratteristiche del monitor

Ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) ed è circondato da cornici ultrasottili su tre dei quattro lati, per un design ricercato. Il raggio di curvatura 1500R assicura il massimo livello di coinvolgimento durante le fasi di gameplay, facendo sempre sentire al centro dell’azione. La tecnologia Adaptive Sync, invece, adatta automaticamente il refresh di aggiornamento verticale alla frequenza di fotogrammi trasmessa dalla GPU, eliminando così qualsiasi tipo di stuttering, tearing e tremolii. Sul pannello posteriore ci sono gli ingressi HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2 per il collegamento dei dispositivi. Scopri di più nella pagina dedicata alla promozione.

Mettilo sulla tua scrivania, acquistandolo in sconto del 28% rispetto al listino ufficiale, al prezzo di soli 149 euro. Si tratta di una spesa davvero contenuta, considerando quanto ha da offrire AOC C27G2Z3 a chi cerca un monitor da gaming con pannello curvo e di alta qualità.

Ti consigliamo di verificare le tempistiche esatte della spedizione nella scheda del prodotto. È venduto da Amazon con la consegna gratuita a domicilio.