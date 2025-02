Monitor gaming da 27" WQHD 2K e 180Hz, non spendi più di 160€ su Amazon

Occasione ghiotta se stai cercando un nuovo monitor con cui portare il gaming allo step successivo. Questo modello di Minifire è eccellente e con prestazioni di qualità: un pannello da 27 pollici, risoluzione 2K e tante caratteristiche che rendono ogni titolo scorrevole e senza difetti. Su Amazon hai la tua chance di pagarlo appena 157,99€ con un coupon che spunti in pagina. Non perdere tempo e aggiungilo al carrello subito.

Monitor Gaming 27″ con tutto al posto giusto

Il monitor 27″ di Minifire è un dispositivo eccellente e a cui non rinunciare sulla tua scrivania. In modo particolare è un prodotto completo e con prestazioni di qualità oltre che un’estetica in linea con le esigenze attuali. Base poco ingombrante, bordi inesistenti e un pannello che sembra ancora più ampio per via di questa ultima caratteristica.

Parlando proprio di questo, hai un display Rapid IPS da 27 pollici in risoluzione WQHD ossia la 2K. Non solo la risoluzione è già avanzata ma grazie all’HDR e ad altre tecnologie aggiuntive puoi godere di dettagli e di una gamma cromatica eccellente per una resa finale del tutto premium. Il refresh rate è fissato a 180Hz mentre i tempi di attesa ammontano ad appena 1ms.

Con un angolo di visione da 178° e la possibilità di inclinare lateralmente e verticalmente il pannello a piacimento, sistemi la tua postazione e sei pronto per i tuoi titoli più amati.

Per quel che riguarda la connettività, sulla parte posteriore ci sono porte HDMI 2.0, entrata audio e Display Port con cavo incluso per non dover effettuare secondi acquisti nel caso volessi usare quest’ultima.

A soli 157,99€ su Amazon, il monitor gaming Minifire è quello giusto da acquistare. Collegati in pagina e spunta il coupon per raggiungere un prezzo troppo buono per essere vero, non sprecare tempo e aggiungilo al tuo carrello.

Le spedizioni sono gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Amazon Prime attivi sul tuo account.