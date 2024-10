Monitor gaming Samsung curvo (34'', 165 Hz): MINIMO STORICO

Metti sulla tua scrivania Samsung Odyssey G5 al prezzo minimo storico per goderti sessioni di gioco senza compromessi. È il monitor curvo da gaming con una diagonale da 34 pollici e risoluzione WQHD (3440×1440 pixel) perfetto per i titoli di ogni tipo: dagli sparatutto agli sportivi, dai battle royale agli strategici. Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta: approfittane ora.

Samsung Odyssey G5, il monitor da gaming definitivo

Con proporzioni 21:9 dal taglio cinematografico, assicura il supporto alla tecnologia HDR10 e un refresh rate da 165 Hz per una fluidità senza compromessi. Il tempo di risposta da 1 ms garantisce invece zero lag e la tecnologia Flicker Free è solo un altro dei suoi punti di forza. Per quanto riguarda gli ingressi, le opzioni HDMI e DisplayPort soddisfano qualsiasi esigenza, così da poter collegare non solo i PC, ma anche le console videoludiche e altre fonti, ad esempio quelle per la produttività o per la riproduzione dei contenuti multimediali. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina dedicata alla promozione.

Non lasciarti sfuggire l’occasione e acquista il monitor da gaming di Samsung (modello Odyssey G5, C34G55) al prezzo minimo storico di soli 299 euro, con un forte sconto rispetto a quello del listino ufficiale (491 euro). Come scritto in apertura, non sappiamo fino a quando rimarrà attiva l’offerta.

Ordinalo ora e ricevilo direttamente a casa già entro domani con la consegna gratuita. La vendita e la spedizione sono entrambe gestite da Amazon, senza passare da intermediari. Il voto medio ottenuto da migliaia di recensioni pubblicate sull’e-commerce è superiore a 4/5 stelle.