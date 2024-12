Monitor gaming ultrawide Gawfolk da 34 pollici a soli 227€ (offerta)

Al prezzo finale di soli 227 euro, questo monitor da gaming curvo ultrawide da 34 pollici è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania (o da appendere alla parete grazie alla compatibilità con le staffe VESA. È il modello Gawfolk GF340E, proposto oggi in forte sconto su Amazon, con un’offerta a tempo dedicata che potrebbe andare sold out da un momento all’altro.

Gawfolk GF340E: l’offerta sul monitor da gaming ultrawide

Il pannello con proporzioni 21:9 è caratterizzato dalla risoluzione 3440×1440 pixel e da una frequenza di aggiornamento da 60 Hz. Si tratta di specifiche tecniche tali da garantire un’esperienza di gioco senza compromessi in termini di definizione e fluidità. Non mancano poi il supporto per le tecnologie AMD FreeSync e G-Sync, la luminosità da 360 nit, il rapporto di contrasto dinamico 4000:1 e ben quattro ingressi posizionati sul retro: due HDMI 2.0 e altrettanti DisplayPort 1.4. Dai uno sguardo alla scheda completa per saperne di più.

Lo sconto di oggi ti permette di acquistarlo al prezzo di soli 227 euro, una spesa davvero contenuta per il monitor da gaming curvo di Gawfolk (modello GF340E) con proporzioni ultrawide e diagonale da 34 pollici. Chi lo ha già messo sulla scrivania lo promuove con un voto molto alto nelle recensioni sull’e-commerce, superiore a 4 stelle su 5.

Puoi contare sulla disponibilità immediata con la consegna gratuita direttamente a casa tua in pochi giorni se lo compri ora. Verifica le tempistiche esatte della spedizione: gestita dalla rete logistica di Amazon. Come già scritto si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe andare sold out da un momento all’altro.