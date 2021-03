Monitor HP X27i 2K a 144Hz a meno di 300€ su Amazon

Siete alla ricerca di un ottimo monitor non solo per le vostre sessioni di gioco, ma anche per lavoro? Ecco a voi l’offerta che non potete farvi scappare. Stiamo parlando del monitor da 27 pollici HP Gaming x27i che solo per oggi, su Amazon, passa da 349,99 euro a ben 294,86 euro con uno sconto di oltre 50 euro.

Monitor HP X27i 2K: caratteristiche principali

Il gaming monitor HP X27i 2K è quello di cui avete bisogno per giocare ai massimi livelli. È nelle azioni più concitate che la tecnologia AMD FreeSync mette in campo la frequenza di refresh di 144Hz per regalarvi immagini incredibilmente fluide e definite. Grazie alla risoluzione 2K (QHD 2560 x 1440) e alla tecnologia IPS, vi stupirete della precisione nei dettagli rafforzati anche dall’eliminazione di sfocature grazie al sopracitato refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 4 ms.

Potrete anche godervi i film d’azione o i videogame più adrenalinici ai massimi livelli, grazie alla bassa latenza di pixel e ai tempi di risposta ultra veloci di questo pannello. La modalità Low Blue Light sposta i colori del display su uno spettro più caldo, rendendo i bianchi più naturali con minore sforzo per gli occhi. Infine potete anche regolare la visualizzazione del display impostando i valori dello schermo a vostra discrezione con un’inclinazione all’indietro da 20° o in avanti da 4°.

Solo per oggi, quindi, su Amazon, potete acquistare questo splendido monitor a soli 294,86 euro con uno sconto del 16% sul prezzo di listino.