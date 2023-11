Monitor Lenovo 27 pollici Full HD: Amazon TAGLIA il prezzo

Per aggiornare la tua postazione di studio, lavoro o di gioco puoi approfittare dello sconto Amazon su questo monitor Lenovo da 27 pollici che oggi puoi acquistare su Amazon al suo minimo storico assoluto: 249 euro. Non sappiamo per quanto durerà, quindi ti consigliamo di approfittarne.

Monitor Lenovo 27 pollici in offerta: le caratteristiche

Il monitor Lenovo L27m offre un display da 27 pollici con una risoluzione di 1920 x 1080 pixel, garantendo immagini vivide e nitide. Con i suoi bordi ultrasottili, potrai goderti un’esperienza visiva coinvolgente e senza distrazioni. Inoltre, il tempo di risposta di 4 ms ti permetterà di non perdere nessun dettaglio, sia che tu stia lavorando, guardando film o giocando.

Se sei un appassionato di giochi, sarai felice di sapere che il monitor Lenovo L27m offre un refresh rate di 75 Hz. Questo significa che le immagini si muoveranno con una fluidità superiore, offrendoti una fantastica esperienza di gioco. Potrai goderti azioni rapide e reattive senza sfocature o ritardi.

Per quanto riguarda la connettività, il monitor Lenovo L27m offre diverse opzioni. Dispone di porte HDMI, VGA e USB-C, in modo che tu possa soddisfare ogni tua esigenza di connessione. Potrai collegare facilmente il tuo PC, laptop o altri dispositivi compatibili.

È importante sottolineare che il cavo USB-C a USB-C è incluso nella confezione. Non dovrai preoccuparti di acquistare cavi aggiuntivi per collegare il tuo monitor. Sarai pronto a utilizzarlo immediatamente.

Non perdere questa straordinaria offerta su Amazon per il monitor Lenovo L27m a soli 249 euro. Questo prezzo rappresenta il minimo storico assoluto per un monitor di questa qualità. Acquistalo ora e goditi immagini vivide, un’esperienza di gioco fluida e prestazioni superiori.

