Monitor LG da 24 pollici (100 Hz, altoparlanti) a prezzo stracciato

Vale la pena segnalare su queste pagine l’offerta a tempo di Amazon che, in questo momento, propone il monitor LG 24MS550 da 24 pollici al prezzo finale di soli 99 euro. Ha in dotazione un pannello con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), frequenza di aggiornamento da 100 Hz per una fluidità senza compromessi e altoparlanti stereo integrati che rendono superfluo il collegamento di speaker esterni, liberando spazio sulla scrivania.

LG 24MS550: i punti di forza del monitor da 24 pollici

È perfetto per la produttività quotidiana, grazie anche alle tecnologie per ridurre l’affaticamento degli occhi: dall’anti-sfarfallio al filtro per la luce blu. Risulta adatto anche al gaming, alla navigazione, allo studio e allo streaming dei contenuti multimediali. Sul retro sono presenti due ingressi HDMI e non manca nemmeno la compatibilità con lo standard VESA 100X100 per chi preferisce appenderlo alla parete o su un supporto dedicato. Trovi nella scheda completa l’elenco delle specifiche tecniche e delle funzionalità supportate.

Al prezzo di soli 98 euro, il monitor LG da 24 pollici (modello 24MS550) è un affare da cogliere al volo e da mettere sulla scrivania. Trattandosi di un’offerta a tempo, rimarrà attiva solo per poco. Non serve attivare coupon né inserire codici promozionali, lo sconto è automatico: devi solo metterlo nel carrello.

Nessun compromesso per quanto riguarda l’affidabilità dell’acquisto, con Amazon che si occupa direttamente sia della vendita che della spedizione. Se lo ordini adesso, entro domani sarà a casa tua con la consegna gratuita. Il voto medio assegnato da oltre 1.100 recensioni pubblicate sull’e-commerce è molto alto: 4,6 stelle su 5, a testimonianza della sua qualità.