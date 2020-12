Il monitor per il multitasking, senza se e senza ma: LG 34WN650 offre uno spazio sufficiente per affiancare le finestre di più applicazioni, potendole così gestire in contemporanea senza dover continuamente passare da una all’altra. Il risparmio in termini di tempo a fine giornata è notevole, quello per il portafogli anche: oggi è proposto su Amazon in sconto del 33% sul prezzo di listino.

LG 34WN650: il monitor ultrawide oggi in offerta

Con la sua diagonale da 34 pollici e la risoluzione 2560×1080 pixel è uno schermo ultrawide adatto soprattutto a chi lavora e trascorre quotidianamente molto tempo alla scrivania. Nella scheda delle specifiche anche il supporto alla modalità HDR, la dotazione della tecnologia pannello IPS per garantire un’esperienza visiva senza compromessi da ogni angolazione, il sistema Flicker Safe per l’anti-sfarfallio e AMD FreeSync per gli appassionati di gaming.

Sul retro di LG 34WN650 trovano posto gli ingressi HDMI e DisplayPort. Non mancano nemmeno altoparlanti stereo da 14 W integrati., gli ingressi HDMI e DisplayPort. Tutto questo oggi in offerta su Amazon al prezzo di soli 299,99 euro invece di 449,00 come da listino, con spedizione gratuita e consegna prima di Natale.