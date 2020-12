Il tablet per i piccini con sconto che piace ai grandi

Quando si mette un tablet in mano ad un bimbo le cose importanti da tenere sott’occhio sono poche e non sempre inerenti al tablet in sé. Serve chiaramente un sistema operativo tale da poter autorizzare l’installazione di alcune app; serve l’accesso a YouTube e pochi altri servizi che un bimbo andrà a cercare sull’interfaccia; serve poter controllare che non svolga attività non concesse dai genitori. Ma serve anche uno sconto interessante, come in questa offerta con cui per pochissime ore ancora è disponibile un tablet da 59,49 euro pensato appositamente per i più piccoli.

Tablet per piccini con custodia in silicone

2GB di RAM e 32GB di spazio interno ben spiegano di che tipo di device si tratti: non sarà utile allo svago dei genitori, non potrà essere usato per studio o lavoro, ma sarà espressamente dedicato ai bambini e alle loro elementari necessità. Il sistema operativo in dotazione è Android 10.0 e il display è un Full HD da 7 pollici.

Ben più importante è la custodia protettiva in silicone (il cui acquisto standalone vale gran parte del costo di questa soluzione in bundle), che protegge abbondantemente scocca e display da cadute e urti; a contare di più sono la facile impugnatura superiore ed il comodo appoggio posteriore per tenere il tablet in posizione verticale. A questo prezzo si tratta della miglior offerta in assoluto per questa categoria di tablet indirizzati ad una fascia d’età in cui per la prima volta si appoggiano le dita su un display.