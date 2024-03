Monitor MSI Gaming Curvo 27" WQHD 170Hz: che BOMBA su Amazon (-45%)

La Festa delle Offerte di Primavera Amazon ti regala l’occasione che aspettavi per cambiare monitor e vivere i tuoi giochi preferiti al massimo delle potenzialità. Il monitor MSI G272CQP con pannello curvo da 27 pollici, risoluzione WQHD, frequenza di aggiornamento a 170Hz e tempi di risposta a 1ms, perfetto insomma per giocare, è tuo al minimo storico assoluto di 219 euro invece di 399. Un’opportunità da non perdere pagabile anche a rate a tasso zero.

Monitor MSI curvo da gaming in super offerta: le caratteristiche

Parliamo di un monitor davvero eccezionale che porta l’esperienza di gioco a un livello superiore. La curvatura 1000R e il bordo ridotto tra gli schermi offrono un’esperienza visiva coinvolgente e senza interruzioni. Con una dimensione di 27″ e una risoluzione WQHD 2560 x 1440, il monitor MSI G272CQP garantisce immagini nitide e dettagliate.

Il refresh rate di 170Hz con tecnologia FreeSync Premium assicura un tracciamento fluido dei movimenti e un targeting preciso, mantenendo sempre un tempo di risposta di 1ms per performance di gioco impeccabili.

La vasta gamma di colori supportata fino a 1,07 miliardi di colori al 113,8% sRGB offre immagini più realistiche e coinvolgenti. Grazie alla tecnologia MSI Night Vision e al supporto HDR Ready, il monitor vanta un contrasto dinamico realistico e migliora i dettagli negli ambienti di gioco più bui

Per la connettività, troverai porte HDMI 2.0b CEC e DisplayPort 1.2a, garantendo compatibilità con PC, Mac, console e laptop. Lo stand regolabile in inclinazione e altezza ti permette di trovare facilmente la posizione perfetta per il tuo comfort.

Infine, grazie alla riduzione della luce blu e alla tecnologia anti-sfarfallio, viene ridotto l’affaticamento degli occhi, consentendoti di giocare più a lungo senza stancarti. Un monitor per giocatori esigenti, oggi ad un gran prezzo: 219 euro invece di 399. Non fartelo scappare.