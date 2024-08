Monitor MSI Optix da 27": sconto ESCLUSIVO del 18% su Amazon

Il monitor da gaming MSI Optix G2712DE da 27″ è la scelta perfetta per i gamer che cercano prestazioni eccezionali e una qualità visiva impeccabile. Oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 18%, rendendolo un affare imperdibile al prezzo competitivo di soli 203,97 euro, anziché 250,00 euro.

Monitor MSI Optix da 27″: difficile trovare di meglio a questo prezzo

Questo monitor presenta uno schermo da 68,6 cm (27″) con una risoluzione Full HD di 1920 x 1080 pixel, garantendo immagini nitide e dettagliate. Il rapporto d’aspetto 16:9 e il pannello IPS assicurano una resa cromatica fedele e angoli di visualizzazione ampi, fino a 178° sia in orizzontale che in verticale. Il contrasto statico di 1100:1 e quello dinamico di 100000000:1 offrono profondità e vividezza ai colori, per un’esperienza visiva coinvolgente.

Una delle caratteristiche più rilevanti dell’MSI Optix G2712DE è il tempo di risposta di 1 ms, che elimina il motion blur, rendendolo ideale per giochi d’azione veloci e frenetici. Inoltre, con un refresh rate massimo di 170 Hz, questo monitor permette di godere di un gameplay fluido e senza interruzioni, riducendo al minimo il tearing e lo stuttering.

La luminosità di 250 cd/m² e la superficie dello schermo antiriflesso migliorano la visibilità in diverse condizioni di illuminazione, garantendo una visione chiara anche nelle stanze più luminose. La gamma cromatica copre l’85,67% dello spazio Adobe RGB, offrendo una riproduzione dei colori ricca e accurata, fondamentale non solo per il gaming ma anche per la creazione di contenuti e l’editing fotografico.

Il design del monitor è pratico ed elegante, con dimensioni compatte e un peso leggero di 4,1 kg con il supporto (3,3 kg senza). Le porte di connessione includono due HDMI 1.4b e una DisplayPort 1.2a, insieme a un’uscita per cuffie, permettendo una facile integrazione con diverse periferiche e dispositivi.

La struttura solida ma leggera e le dimensioni compatte lo rendono facilmente adattabile a qualsiasi setup, mentre l’assenza di un hub USB integrato e la mancanza di altoparlanti incorporati possono essere facilmente compensate con accessori esterni di qualità.

Approfitta subito di questa offerta su Amazon e porta il tuo gaming al livello successivo con l’MSI Optix G2712DE. Non perdere l’occasione di migliorare la tua esperienza di gioco, al prezzo speciale di soli 203,97 euro.