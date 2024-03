Monitor MSI PRO 23.8" FHD 100Hz: offerta a tempo a soli 99,99€

Per aggiornare la tua postazione di studio e di lavoro senza spendere troppo questa offerta a tempo su Amazon è perfetta. A soli 99,99 euro ti porti a casa il monitor MSI Pro da 23.8 pollici con risoluzione Full HD e frequenza di aggiornamento a 100Hz. Regolabile e con supporto al montaggio VESA è un bell’affare che apre questo weekend.

Monitor MSI PRO 23.8 pollici in sconto: la scheda tecnica

Il monitor in questione è dotato di un pannello VA da 23.8 pollici con risoluzione Full-HD 1920×1080, garantendo una visualizzazione chiara e dettagliata. Con un ampio angolo di visione di 178° e un refresh rate di 100Hz con tempo di risposta di 1ms MPRT, potrai godere di frame rate fluidi e veloci, ideali per il gaming e l’uso quotidiano.

La qualità dell’immagine è superba, con una gamma cromatica sRGB del 95.9%, supporto per 8 bit e 16.7 milioni di colori, luminosità di 300 nits e un rapporto di contrasto di 4000:1. L’app MSI Display Kit ti permette di sbloccare ulteriori impostazioni di visualizzazione, produttività e colore, offrendoti un controllo completo sull’immagine.

Per proteggere la salute degli occhi, il monitor PRO MP245V è dotato di filtri Less Blue Light e tecnologia anti-sfarfallio certificati da TÜV Rheinland Eye Comfort. Il trattamento antiriflesso della superficie riduce i riflessi indesiderati, mentre le impostazioni predefinite in modalità eco e la funzionalità Eye-Q Check tramite menu OSD assicurano una visione confortevole per lunghe sessioni di utilizzo.

La sua flessibilità si estende anche alla sua semplicità d’uso, con staffe VESA da 100mm per il montaggio a parete o su braccio, come ad esempio il MSI VESA Arm MT81, e uno stand regolabile in inclinazione per adattarsi alle tue esigenze di visualizzazione.

Infine, la connettività doppia offre flessibilità nell’uso di diverse sorgenti, con porte HDMI 1.4b e D-Sub, entrambe supportate con risoluzione fino a 1920×1080 e supporto per Adaptive-Sync. Il monitor include anche un lucchetto Kensington per una maggiore sicurezza. Il prezzo in offerta è di 99,99 euro.