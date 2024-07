Monitor MSI Pro 27" FHD (1ms, 100Hz) a 99,99€: SCONTO PRIME DAY (-29%)

I Prime Day 2024 ti offrono uno sconto davvero da non perdere su MSI PRO MP273A, un monitor da 27 pollici con risoluzione Full HD, tempi di risposta a 1ms e frequenza di aggiornamento a 100Hz che può essere tuo a soli 99,99 euro invece di 139,99.

L’offerta è riservata agli iscritti Amazon Prime ed è valida fino a domani.

Monitor MSI Pro 27″ FHD: le caratteristiche

Il monitor ha una diagonale da 27 pollici con un pannello IPS con risoluzione Full HD e angolo di visione di 178°. La frequenza di aggiornamento di 100Hz e un tempo di risposta di 1ms garantiscono immagini fluide e reattive, ideali per attività quotidiane e intrattenimento.

Scendendo nel dettaglio, la qualità dell’immagine è garantita dalla gamma cromatica sRGB del 100%, che supporta 16,7 milioni di colori a 8 bit. Con una luminosità di 250 nits e un rapporto di contrasto di 1000:1, ogni dettaglio è reso con precisione.

Il monitor è certificato TÜV Rheinland Eye Comfort, il che significa che riduce l’affaticamento visivo con filtri hardware Less Blue Light PRO e tecnologia anti-flicker. E poi è anche molto flessibile in termini di installazione e uso dato che viene fornito con staffe VESA da 75 mm per il montaggio a parete o su braccio.

Infine, la connettività garantita da doppie opzioni: HDMI 1.4b, che supporta risoluzioni fino a 1920×1080 a 100 Hz e HDMI-CEC per console, e DisplayPort 1.2a, che supporta risoluzioni fino a 1920×1080 a 75 Hz. Inoltre, il monitor supporta AMD FreeSync per un’esperienza di gioco fluida. Sono presenti anche un blocco Kensington e un’uscita per le cuffie.

Una scelta eccellente se stai cercando un monitor di alta qualità con ottime prestazioni visive e una serie di funzionalità che migliorano il comfort: acquistalo adesso a soli 99,99 euro.