Questo monitor MSI in sconto a 79€ è quasi regalato

Oggi in offerta a soli 79 euro, il prezzo minimo storico da quando è in vendita su Amazon, MSI PRO MP241X è un monitor da 23,8 pollici adatto a ogni utilizzo: dalla produttività allo studio, dalla navigazione all’intrattenimento con streaming e gaming. Grazie allo sconto del 33% rispetto al listino ufficiale, l’occasione è davvero ghiotta per metterlo sulla propria scrivania.

Monitor in sconto: l’affare MSI PRO MP241X

Il pannello ha risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), bordi sottili, frequenza di aggiornamento da 75 Hz, rapporto di contrasto 3000:1, rivestimento anti-riflesso ed è dotato di tecnologie avanzate come l’anti-sfarfallio, Less Blue Light per evitare l’affaticamento degli occhi riducendo la quantità di luce blu emessa. Eye Care ha una finalità del tutto simile. Non manca il supporto allo standard VESA 75×75 utile sia per il montaggio a parete che per agganciare un Mini PC sul retro. Gli ingressi posteriori sono HDMI e VGA. Lo stand è regolabile per trovare l’inclinazione più adatta, passando da -5° a +15 gradi, nel nome dell’ergonomia e della comodità. Per tutti i dettagli a proposito di specifiche tecniche e funzionalità integrate rimandiamo alla descrizione completa dello schermo.

È venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio per chi effettua subito l’ordine. Le recensioni positive pubblicate sull’e-commerce lo promuovono con un voto medio molto alto.

Al prezzo finale di soli 79 euro, grazie allo sconto del 33% sul listino applicato in automatico (non è necessario attivare coupon né inserire codici promozionali), il monitor MSI PRO MP241X da 23,8 pollici è la scelta giusta. La spesa è al suo minimo storico.