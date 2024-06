Monitor Philips 24" a 69,99 euro (-41%): la BOMBA AMAZON che non ti aspetti

Un monitor di qualità a basso costo? Oggi Amazon ha l’offerta che fa per te con questo monitor Philips da 24 pollici Full HD che può essere tuo a soli 69,99 euro grazie al clamoroso 41% di sconto attivo sul prezzo di listino. Venduto e spedito da Amazon, include la spedizione Prime.

Monitor Philips 24″ in super sconto: le caratteristiche

Parliamo di un monitor adatto ad esigenze di ufficio o casalinghe: perfetto dunque per questo scopo, specie a questo incredibile prezzo basso. La tecnologia IPS del pannello garantisce ampi angoli di visione di 178 gradi, per un display opaco che riduce i riflessi, rendendo più piacevole l’esperienza visiva anche in ambienti luminosi.

La compatibilità con il montaggio a parete VESA 100×100 offre flessibilità nel posizionamento, mentre il supporto staccabile consente di personalizzare la configurazione secondo le proprie esigenze.

Per proteggere gli occhi durante lunghe sessioni davanti allo schermo, il monitor Philips 243V7QDSB/00 è dotato di tecnologia Low Blue Light, che riduce l’emissione di luce blu dannosa. Puoi contare inoltre su diverse opzioni di connessione, tra cui VGA, DVI, e HDMI: nella confezione troverai il cavo i alimentazione, un cavo VGA, un CD dei driver e una scheda di garanzia.

Un vero affare per esigenze di produttività e studio: acquista adesso il monitor Philips da 24 pollici a soli 69,99 euro su Amazon.