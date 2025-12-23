 Monitor Philips 24" con risoluzione FHD@120Hz, a 65€ è REGALATO
Monitor Philips 24" con risoluzione FHD@120Hz, a 65€ è REGALATO

Monitor Philips 24
Tecnologia
Se sulla scrivania ti occorre un nuovo monitor, scegli un modello economico ma che ne vale totalmente la pena. Questo di Philips è quello che fa al caso tuo, dimensione 24 pollici per una visione equilibrata e giusta e tanta qualità al suo interno. Il prezzo? Un regalo assoluto perché con soli 65,55 euro lo porti a casa da Amazon. Tutto merito dello sconto del 31% quindi approfittane al volo.

Compralo su Amazon

Il monitor Philips 24″ è un gioiellino. Economico, bello e soprattutto adatto a più utilizzi. Non solo se ami passare qualche ora al computer, ma anche per navigare online, per lavoro d’ufficio e per contenuti in streaming. Con un’estetica semplice e uno spessore sottile, sulla scrivania ti offre tutte le comodità del caso. Lo schermo risulta persino più ampio perché le cornici sono sottilissime così da enfatizzare ciò che viene riprodotto. E per quanto riguarda la connettività, che non va mai sottovalutata, sul pannello posteriore hai a disposizione attacchi HDMI e VGA per il massimo del comfort. Una chicca assoluta di questo modello? Ha gli altoparlanti integrati. Sebbene possano sembrare un miraggio visto che pochissimi prodotti li hanno, grazie a questa caratteristica non hai bisogno di collegare le cuffie né di acquistare delle casse da abbinare.

Philips 24E1N1100A Monitor 24

Philips 24E1N1100A Monitor 24″ 120Hz Frameless IPS FHD (1920×1080), 1ms (MPRT), Altoparlanti integrati, VGA, HDMI, Attacco VESA, 2023, Nero, altoparlante integrato

65,5594,90€-31%
Vedi l’offerta

Ma veniamo al dunque, il pannello ha un’ampiezza di 24 pollici ed è di tipologia IPS con risoluzione Full HD. Ogni dettaglio salta all’occhio con una nitidezza eccellente e una gamma cromatica estesa. Ma non solo perché l’esperienza complessiva viene potenziata da altri due dettagli: refresh rate a 120Hz e tempi di risposta da 1ms. Ciò significa che anche per il gaming, questo dispositivo non ha nulla da temere, ma anzi… se il tuo budget è basso, è un affarone.

Collegati al volo su Amazon per comprare subito il tuo monitor 24″ Philips a soli 65,99 euro con lo sconto del 31% in corso. 

23 dic 2025

Paola Carioti
23 dic 2025
