Monitor Philips 24" FHD: svendita Amazon, tuo a soli 59,99 euro

Su Amazon puoi fare un acquisto ad un prezzo incredibile: questo monitor Full HD del marchio Philips da 24 pollici è in offerta ad un prezzo da outlet e puoi portartelo a casa a soli 59,99 euro, con spedizione Prime e consegna immediata. Il monitor include anche un altoparlante.

Monitor Philips 24″ FHD 75Hz: a questo prezzo è un regalo

Questo monitor è una soluzione affidabile ed elegante adatto da usare sia a casa che in ufficio. È dotato di un display FHD da 24 pollici con risoluzione di 1920×1080 pixel per darti immagini nitide e dettagli incredibili ideali per ogni genere di esigenza, che si tratti di lavoro, studio o intrattenimento.

La tecnologia VA è perfetta per avere angoli di visione ampi con colori brillanti, mentre la funzione SmartContrast regola automaticamente i livelli di colore e intensità della retroilluminazione. Inoltre, le preimpostazioni smartImage ti daranno modo di ottimizzare le impostazioni dell’immagine a seconda di quello che ti serve sul momento.

Con Adaptive-Sync elimini problemi come tearing e stuttering per la massima fluidità, invece con la modalità LowBlue proteggi gli occhi riducendo l’emissione di luce blu dannosa.

Dal design elegante in nero, il monitor è dotato di porte HDMI e VGA ed è dunque perfetto per qualsiasi setup. A soli 59,99 euro è un affare da non farti scappare.