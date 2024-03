Monitor Philips da 24 pollici a 79€: un'Offerta di Primavera

Oggi puoi mettere sulla scrivania il monitor Philips da 24 pollici (modello 243V7QDSB) al prezzo di soli 79 euro, grazie al forte sconto disponibile. È l’ideale per il lavoro, ma anche per lo studio, per la navigazione sul Web e per la riproduzione dei contenuti multimediali in streaming, senza dimenticare il gaming. La Festa delle Offerte di Primavera è finalmente qui su Amazon, con promozioni straordinarie su articoli di ogni categoria, a partire dall’informatica come in questo caso.

Philips 243V7QDSB: il monitor è in forte sconto

Integra un pannello con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), proporzioni 16:9, tecnologia LED IPS, cornici sottili e sistema SmartContrast per una resa perfetta dei colori in ogni situazione, mentre SmartImage offre impostazioni di ottimizzazione predefinite. A questo si aggiungono la riduzione dello sfarfallio e della luce blu emessa per non affaticare gli occhi. Le connessioni presenti sono di tipo HDMI, DVI e VGA. Puoi trovare altre informazioni nella pagina dell’e-commerce dedicata allo schermo.

Lo sconto è applicato in automatico (non ci sono coupon da attivare) e permette di acquistare il monitor Philips 243V7QDSB da 24 pollici al prezzo di soli 79 euro. La disponibilità è immediata e, per chi effettua l’ordine ora, è assicurata la consegna gratuita a domicilio già entro domani. A certificare la qualità dell’articolo sono le migliaia di recensioni positive pubblicate da chi l’ha già messo alla prova, con un voto medio molto alto che si attesta a 4,6/5 stelle. La confezione include il cavo di alimentazione, quello VGA, un CD con i driver (l’installazione è opzionale) e la garanzia.

Scopri le promozioni più convenienti della bella stagione su Amazon, grazie alla Festa delle Offerte di Primavera che proseguirà fino a lunedì 25 marzo. Visita la pagina amazon.it/springdealdays: tutti possono partecipare, anche senza un abbonamento Prime attivo.