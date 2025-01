Monitor Philips da 27 pollici (Full HD) a 99€: non lasciartelo sfuggire

Non è un caso che le centinaia di recensioni scritte dai clienti su Amazon abbiano promosso questo monitor Philips da 27 pollici con un voto medio molto alto (4,4 stelle su 5): oggi lo trovi in forte sconto a soli 99,99 euro, grazie alla promozione che propone un’offerta a tempo. Vale a dire che potrai acquistarlo con una spesa contenuta fino all’esaurimento delle unità.

Amazon taglia il prezzo del monitor Philips da 27 pollici

I punti di forza? Oltre al pannello di qualità ci sono gli altoparlanti stereo integrati che rendono superfluo il collegamento di speaker esterni, permettendo così di risparmiare spazio prezioso sulla scrivania. Si tratta di un vantaggio non di poco conto, ottenuto grazie a un’ottimizzazione del design. A questo si aggiungono la frequenza di aggiornamento da 100 Hz, il tempo di risposta ridotto a soli 1 ms, il supporto alle tecnologie Flicker Free e Low Blue Light per evitare l’affaticamento degli occhi, il sistema FreeSync e gli ingressi HDMI 1.4 e VGA posizionati sul retro. Scopri di più nella pagina dedicata.

Se lo ordini adesso, arriverà a casa tua entro pochi giorni con la consegna gratuita, venduto e spedito da Amazon. Come già scritto in apertura, si tratta di un’offerta a tempo che potrebbe scadere da un momento all’altro. Vale la pena sottolineare anche la predisposizione VESA da sfruttare per appenderlo a parete o su una staffa compatibile.

Al prezzo stracciato di soli 99,99 euro è un affare da cogliere al volo. Non c’è bisogno di attivare coupon: lo sconto è automatico. La disponibilità del monitor Philips da 27 pollici (Full HD, modello 27E1N1100A) è immediata.