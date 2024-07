Monitor Philips 27" QHD con hub USB e altoparlanti integrati in sconto su Amazon (-25%)

Un monitor perfetto per esigenze casalinghe o da ufficio è questo Philips da 27 pollici con risoluzione QHD e altoparlanti integrati che, grazie allo sconto Amazon del giorno, può essere tuo a soli 179,99 euro invece di 239.

Le caratteristiche del monitor Philips in sconto

Con il suo display QHD da 27 pollici, questo monitor offre una risoluzione di 2560 x 1440 pixel, perfetta per lavori dettagliati e per goderti film e giochi con una nitidezza eccezionale. La tecnologia VA (Vertical Alignment) garantisce colori vivaci e un contrasto di 3000:1, mentre la modalità LowBlue e la tecnologia senza sfarfallio riducono l’emissione di luce blu dannosa e gli sfarfallii del monitor.

Il monitor è regolabile in altezza: puoi personalizzare quindi l’angolo di visione per trovare la posizione più comoda. Inoltre, include un hub USB utile per collegare facilmente periferiche come mouse, tastiera e dispositivi di archiviazione.

Gli altoparlanti integrati da 2 watt ti permettono di risparmiare su un sistema audio. Le connessioni, invece, includono HDMI 1.4, DisplayPort 1.4 e, come detto, hub USB. All’interno della confezione troverai subito tutto quello che serve: oltre al monitor, anche cavo HDMI, cavo DisplayPort, CD driver e certificato di garanzia.

Aggiungilo adesso al carrello e acquistalo a soli 179,99 euro invece di 239.