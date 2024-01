Monitor portatile da 14 pollici a PREZZO STRACCIATO

In questo momento puoi attivare il coupon sconto su Amazon e allungare le mani sul monitor portatile da 14 pollici del marchio ARZOPA. Il modello è A1 GAMUS SLIM, sottile come suggerisce il nome e perfetto per il multitasking sulla scrivania o in mobilità, così come per lo streaming e il gaming, connettendo computer desktop o laptop, lettori multimediali o console come PlayStation, Xbox o Switch. Vediamo cosa lo rende un must have a questo prezzo stracciato.

Forte sconto sul monitor portatile di ARZOPA

Può contare su un pannello IPS con supporto alla modalità HDR, frequenza di aggiornamento da 60 Hz, rapporto di contrasto 1000:1 e risoluzione Full HD (1920×1080 pixel) per la riproduzione perfetta di ogni contenuto in alta definizione. Inoltre, sono presenti le porte HDMI e USB-C per i collegamenti. Ci sono poi altoparlanti stereo che rendono superfluo l’utilizzo di speaker esterni. È dotato di un robusto supporto posteriore che lo rende stabile, consentendo inoltre di regolarne liberamente l’inclinazione a piacimento. Altre informazioni sono riportate nella scheda del prodotto.

In questo momento, la promozione di Amazon permette di acquistare il monitor portatile da 14 pollici di ARZOPA al prezzo finale di soli 89 euro, grazie allo sconto di 50 euro sul listino da ottenere semplicemente attivando il coupon dedicato. Oltre 1.400 recensioni positive, pubblicate da chi l’ha già provato, lo promuovono con un voto medio molto altro (4,4/5 stelle): una tra le tante si intitola Ottimo monitor, compatto e leggero, buona qualità visiva, facile da trasportare .

Chi sceglie di effettuare subito l’ordine lo riceverà direttamente a casa già entro domani con spedizione gratuita e consegna gestita dalla logistica dell’e-commerce, senza alcuna spesa aggiuntiva.

