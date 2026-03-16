Monitor portatile 15.6" MSI a meno di 90€ su Amazon: BIS di visione

Amplifica lo spazio su cui lavori con un monitor portatile, il modello MSI Pro da 15,6″ è tra i migliori sul mercato. Qualità Full HD, altoparlanti integrati e dimensioni minime per averlo sempre con te quando fa più comodo. Su Amazon il suo prezzo è sceso a soli 89,99€. Controlla lo sconto del 36% direttamente in pagina.

MSI Pro, il monitor portatile per una visione raddoppiata

Lo puoi affiancare al monitor che già possiedi oppure utilizzarlo in tante altre modalità. Questo prodotto di MSI Pro è così pratico da essere universale. Si connette attraverso porte mini HDMI e USB Tipo C ed è altamente compatibile con i tuoi dispositivi. A suo vantaggio conta uno stand integrato, ciò significa che rimane fermo e stabile senza alcun aiuto, sia in posizione verticale che orizzontale. Sottile, robusto e di grande qualità, il monitor portatile non ti delude sotto nessun aspetto.

Quali sono i punti chiave di questo prodotto MSI Pro?

Il suo schermo è un pannello IPS da 15,6 pollici con risoluzione FHD 1920x1080p e un refresh rate da 60 Hz;

1920x1080p e un refresh rate da 60 Hz; Ha un angolo di visione ampio di 170° per immagini sempre nitide e ben chiare;

per immagini sempre nitide e ben chiare; pesa meno di un chilogrammo per portarlo con te senza intoppi;

lo schermo è dotato di protezione da luce blu, salvaguardando la tua vista;

l’audio è previsto grazie agli altoparlanti integrati da 1,5W;

dispone di porte mini HDMI e USB Type C;

in confezione ti vendono forniti i cavi per metterlo subito all’opera.

L’offerta è su Amazon

Avere uno schermo aggiuntivo non è mai stato così economico. Lo sconto del 36% su Amazon è l’occasione giusta per acquistare il MSI Pro da 15,6″, il tuo monitor portatile di ultima generazione.Controlla l’offerta in pagina.