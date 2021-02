Monitor portatile Asus ZenScreen 15,6 in sconto

Se siete alla ricerca di un monitor portatile, di qualità, ma senza spendere cifre esorbitanti, abbiamo ciò che fa per voi. Amazon, infatti, propone con un notevole sconto il monitor Asus ZenScreen MB168B, un prodotto compatto contraddistinto dalla qualità dell’azienda taiwanese.

Monitor portatile Asus ZenScreen: caratteristiche tecniche

Partendo dal design, il monitor ha un formato estremamente compatto, con uno spessore di soli 8,5mm ed un peso che si ferma ad 800 grammi. Il display ha una diagonale di 15,6 pollici, la medesima della maggior parte dei laptop in commercio, e sfrutta un pannello TN con una risoluzione di 1366×768 (HD). La connessione è estremamente semplice, grazie ad un cavo USB 3.0 che funziona sia per la trasmissione dati che per l’alimentazione. Si tratta senza dubbio di un monitor votato alla produttività, e non al gaming. Lo dimostra il ventaglio di funzionalità pensate per rendere il dispositivo estremamente versatile durante l’attività lavorativa.

Prima di tutto, particolarità rara su questo tipo di dispositivo, è il sensore di luminosità che permette al pannello di regolare automaticamente l’illuminazione a seconda dell’ambiente di lavoro. È presente anche un giroscopio che orienta automaticamente la visione in verticale o orizzontale semplicemente posizionando il display in una delle due modalità. Molto interessante la presenza di un foro, che permette di mantenere in piedi il monitor semplicemente inserendo una penna al suo interno. Chiude EzLink, funzione esclusiva di Asus, che trasferisce il peso dell’elaborazione video dal PC all’hardware dedicato del monitor. Questo garantisce un impiego minimo delle risorse del computer, che riesce a supportare fino ad 8 monitor contemporaneamente a prescindere dalle capacità di elaborazione.

Grazie all’offerta di Amazon è possibile acquistare il monitor a soli 119,99 euro con uno sconto di ben 60 euro sul prezzo di listino.