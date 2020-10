Monitor Samsung da 240Hz: 180 euro di sconto Prime Day

Appassionati di gaming è arrivato il vostro turno, il Prime Day di Amazon è qui anche per voi. Iniziamo questa carrellata di offerte con un monitor che farà venire l’acquolina a non pochi per il rapporto qualità/prezzo: si tratta del Samsung C27RG50 proposto oggi quasi a metà prezzo con uno sconto di ben 180 euro. A 249,99 euro su Amazon il 27 pollici di Samsung si attesta come una delle migliori offerte di quest’anno.

Monitor: Samsung C27RG50 da 240Hz con G-Sync a soli 249,99 euro su Amazon

Andando a parlare un po’ delle caratteristiche di questo monitor, il Samsung C27RG50 spicca prima di tutto per il pannello. Parliamo di un display da 27 pollici Full HD con tecnologia VA ed un refresh rate di addirittura 240Hz. Un refresh rate così alto senza dubbio stuzzicherà la fantasia dei giocatori più competitivi, ma non finisce qui. Il monitor è dotato di tecnologia G-Sync di Nvidia con modulo hardware, che permette di eliminare i fastidiosissimi problemi di sincronizzazione tra scheda video e display. Potremo dire addio ai problemi di tearing e stuttering.

Se tutto questo ancora non dovesse bastare, Samsung ha dotato il monitor di diverse funzionalità dedicate proprio ai videogiocatori. Una di queste è la Picture Mode che calibra lo schermo in base al gioco per ottenere la migliore qualità dell’immagine. Non manca la modalità Low Input Lag che riduce la latenza tra i dispositivi di input e la visualizzazione a schermo degli stessi. Chiude il cerchio il Virtual Aim Point che permette di avere un mirino costantemente al centro dello schermo, anche nelle modalità dei giochi in cui non è previsto.

È evidente quindi che si tratti di un prodotto indirizzato ai giocatori PC estremamente competitivi, che necessitano di velocità e fluidità nelle azioni di gioco. Ad un prezzo di soli 249,99 euro su Amazon non troverete di meglio.