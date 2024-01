Monitor Samsung Odyssey G3 da 24" a soli 159€: offerta INCREDIBILE su eBay

Molto spesso, quando bisogna acquistare un monitor per la propria postazione desktop, si viene pervasi da un forte senso di confusione perché non si capisce mai cosa conviene acquistare. Tuttavia vi è un monitor da gaming considerato da tutti gli appassionati di informatica come uno dei migliori sul mercato per quanto riguarda prestazioni elevate, eleganza e alta qualità. Stiamo parando del Samsung Odyssey G3 versione Flat da 24″ il cui prezzo, su eBay, scende da 217,99 euro a soli 159,90 euro grazie allo sconto del 27%. Si tratta di un prezzo assolutamente incredibile che non dovreste farvi scappare, nonché uno dei più bassi di sempre e frutto di un risparmio di ben 57 euro.

Samsung Odyssey G3: monitor da gaming di altissimo livello

Il Samsung Odyssey G3 oggetto di questa offerta è caratterizzato da un display da 24 pollici con una risoluzione Full HD 1920×1080 pixel. Il pannello presenta la tecnologia VA e un rapporto di aspetto 16:9 che assicurano una buona qualità dell’immagine e colori vivaci per ogni attività. Come se non bastasse, il monitor offre un refresh rate di 144 Hz e un tempo di risposta di 1ms, il meglio che ci possa essere per il gaming veloce e senza rallentamenti. Il monitor da gaming Samsung Odyssey G3 è caratterizzato dalla presenza della tecnologia FreeSync Premium, che sincronizza il refresh rate del monitor con la GPU della scheda video, eliminando i difetti grafici come lo screen tearing e il lag dell’input.

Per quanto riguarda la connettività, il monitor Samsung Odyssey G3 offre una connessione HDMI e una Display Port, così come un ingresso audio per gli appassionati di cuffie o altoparlanti esterni. Tra le funzionalità spiccano HAS (Height Adjustable Stand) e Pivot, per permettere agli utenti di regolare l’altezza e l’angolo di visione per una migliore ergonomia.

Siete ancora qui? Dovreste già essere su eBay ad acquistare il monitor Samsung Odyssey G3 al prezzo di appena 159,90 euro. Le consegne sono rapide e gratuite in tutta Italia e sono garantite da un venditore super affidabile come testimoniato dal 95,2% di feedback positivi su quasi 175mila recensioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.