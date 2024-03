Monitor Samsung Odyssey G9 con display OLED da 40" scontato di ben 450€ su Amazon

Lo sconto del 28% su un dispositivo da 1.599 euro è qualcosa che vale ben 450 euro di risparmio e non può essere sottovalutato. Il prezzo finale scende a quota 1.149 euro ed è uno dei prezzi più bassi di sempre per questo dispositivo. Di cosa stiamo parlando? Ovviamente dell’autentico top di gamma di Samsung, ovvero l’Odyssey G9, un monitor davvero eccezionale, ma dalle dimensioni alquanto generose visti i 49 pollici.

Monitor Samsung Odyssey G9: una bomba curva

Ciò che spicca immediatamente alla vista è lo splendido display da 49 pollici con curvatura 1800R, ratio 32:9 e tecnologia OLED. La risoluzione è di 5120×1440 (dual QHD) con dettagli e qualità visiva che vanno ben oltre ogni immaginazione. La frequenza di aggiornamento di 240Hz con tecnologia RapidCurve, tempo di risposta di 0,03 ms e compatibilità G-Sync rendono questo monitor perfetto anche per il gaming e i lavori professionali.

Con Auto Source Switch+, il monitor rileva quando i dispositivi collegati sono accesi e attiva istantaneamente il nuovo segnale sorgente. In questo modo potete passare subito all’azione senza dover cercare l’ingresso giusto. Con la tecnologia CoreSync i colori delle scene di gioco vengono proiettati al di fuori dello schermo per un’immersione ancora più profonda. Infine gli altoparlanti integrati evitano che la scrivania sia coperta da cavi e altoparlanti esterni.

Dal punto di vista della connettività sono presenti una porta micro HDMI 2.1, una DisplayPort e tre porte USB Type-C. Lo sconto di 450 euro di Amazon è incredibile e non potete lasciarvelo sfuggire. Certo, il monitor non è per tutti sia per dimensioni che per prestazioni, ma a un prezzo del genere è certamente più abbordabile e potete anche pagarlo in comode rate a tasso zero con Cofidis.