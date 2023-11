Monitor Samsung S31C: una PROMOZIONE da prendere al volo

Il monitor Samsung S31C rappresenta l’apice della qualità visiva e delle prestazioni avanzate, offrendo un’esperienza di visione eccezionale in un formato da 24 pollici. Attualmente, su Amazon, questo gioiello di tecnologia è in sconto del 14%, un’opportunità imperdibile per gli amanti della qualità visiva e dell’efficienza. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 99,90 euro.

Monitor Samsung S31C: le scorte a disposizione non sono infinite

La risoluzione 1920×1080 (Full HD) unita al pannello IPS garantisce colori brillanti e dettagli nitidi, rendendo il Samsung S31C ideale per attività come gaming, editing fotografico e visualizzazione di contenuti multimediali. Con un rapporto di aspetto di 16:9, l’immagine è perfettamente bilanciata, offrendo un’esperienza visiva coinvolgente.

Il refresh rate di 75 Hz e il tempo di risposta di 5 ms garantiscono una fluidità straordinaria nelle immagini in movimento, mentre la tecnologia FreeSync riduce l’effetto stuttering e lo screen tearing, fornendo un’esperienza di gioco impeccabile.

La connettività avanzata del monitor include una porta HDMI e D-Sub, offrendo la flessibilità di collegare dispositivi diversi. Questa caratteristica lo rende adatto a una vasta gamma di utilizzi, dai computer alle console di gioco.

Samsung non ha trascurato l’aspetto della salute degli occhi con caratteristiche come Flicker Free e Eye Saver Mode, riducendo l’affaticamento visivo e offrendo sessioni di utilizzo più confortevoli, specialmente durante lunghe sessioni di lavoro o gioco.

Il Game Mode ottimizza le impostazioni del monitor per garantire una resa visiva eccezionale nei giochi, migliorando la visibilità e l’esperienza complessiva. Eco Saving Plus è un altro vantaggio, contribuendo a ridurre il consumo energetico e a promuovere una maggiore sostenibilità ambientale.

In conclusione, il monitor Samsung S31C rappresenta un investimento intelligente per chi cerca un display di alta qualità. L’attuale sconto del 14% su Amazon rende questa opportunità ancora più allettante, offrendo una combinazione straordinaria di prestazioni avanzate, design elegante e tecnologie innovative. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 99,90 euro.

