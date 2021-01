Basta passare da una finestra all’altra mentre si lavora al computer: la soluzione è un monitor ultrawide. Il modello LG 29WN600 con aspect ratio 21:9 e diagonale pari a 29 pollici oggi è proposto su Amazon con uno sconto del 31% sul prezzo di listino. Un’ottima scelta per chi ogni giorno si trova a dover gestire più finestre in multitasking.

Monitor 21:9 in sconto, LG 29WN600 a -31%

La risoluzione 2560×1080 pixel è sufficiente per affiancarne senza compromettere la visibilità dei contenuti, potendo così ad esempio consultare una risorsa e al tempo stesso eseguire l’editing di un documento e scrivere un testo. Il design è studiato in modo da ridurre al minimo i bordi intorno al pannello. Presenti le tecnologie AMD Radeon FreeSync 75Hz, Black Stabilizer, Dynamic Action Sync (DAS), Flicker Safe, Anti Glare e HDR 10, il tempo di risposta è pari a 5 millisecondi. Per tutte le altre specifiche tecniche rimandiamo alla scheda del prodotto.

Integrati altoparlanti stereo da 14 W con sistema MaxxAudio. Sul retro di LG 29WN600 trovano posto due porte HDMI e una DisplayPort oltre all’uscita da 3,5 mm. Al prezzo di 239,99 euro invece di 349,00 euro come da listino è un’ottima offerta.

