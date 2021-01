Microsoft Store, sconti Surface fino al 17 gennaio

Microsoft ha annunciato una parentesi speciale di sconti per la propria gamma Surface, con sforbiciate a doppia cifra che faranno sicuramente gola a quanti stavano pensando ad un Surface per le proprie ore di smart working o di remote learning.

Microsoft Store, sconti speciali sulla gamma Surface

Questi alcuni degli sconti annunciati in queste ore:

Surface Pro 7 a partire da 749 euro (-22%) più ulteriori pacchetti risparmio con Type Cover inclusa

a partire da 749 euro (-22%) più ulteriori pacchetti risparmio con Type Cover inclusa Surface Pro X a partire da 899 euro (-27%)

a partire da 899 euro (-27%) Surface Book 3 a partire da 1.745 euro (sconti fino a 530 euro)

a partire da 1.745 euro (sconti fino a 530 euro) Surface Studio 2 a partire da 4.199 euro (sconto del 20%)

A questi ultimi si aggiungono inoltre sconti speciali sul mondo Xbox, per i momenti di relax: tra questi emerge in particolare lo sconto del 92% su Xbox Game Pass Ultimate, che consente l’accesso a 100 giochi per un mese al costo di 1 solo euro.

Gli sconti sono accessibili esclusivamente su Microsoft Store.