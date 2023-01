Monitoraggio email: come evitarlo con questa VPN

Il monitoraggio email non è un evento così remoto come si possa credere. In realtà è una pratica molto diffusa da parte di spammer e inserzionisti, che le utilizzano per posizionare i tracker degli annunci sui dispositivi degli utenti.

Sapendo quando aprono la mail, riescono anche a rintracciare la posizione e a mantenere i tag all’interno della cronologia di navigazione tramite i cookie.

Quindi, ogni volta che un utente apre una mail sbagliata, tutte le sue informazioni vengono poi usate per indirizzare annunci oppure per la modifica dei suoi dati online.

Come evitare tutto questo? Installando sui dispositivi una VPN efficace e con elevati standard di protezione, come NordVPN.

Con questo servizio, nessun ente governativo e ISP potrà mettere le mani sui dati personali degli utenti.

NordVPN: la migliore VPN contro il monitoraggio email

Il monitoraggio email non rappresenta più un problema installando NordVPN da questa pagina. Questo servizio è in grado di arginare gli ostacoli della censura e a offrire agli utenti la sicurezza online che desiderano.

La crittografia usata da NordVPN è la famosissima AES a 256 bit che, generando diverse combinazioni di chiavi, rende inaccessibili i dati degli utenti quando navigano online.

Gli altri protocolli crittografici di NordVPN sono UDP e TCP di OpenVPN, i quali sono in grado di combinare sicurezza e velocità, e L2TP / IPSec.

Questo servizio VPN pratica la politica No-Log, ovvero non memorizza i dati degli utenti, nel caso specifico indirizzi IP, traffico, larghezza di banda e cronologia di navigazione.

Quanto costa l’abbonamento mensile a NordVPN? Ci sono tre piani tariffari scontati:

Standard , dal costo mensile di 3,49 euro . Questo costo è già scontato del 57% , ma per ottenerlo bisogna sottoscrive un abbonamento di 2 anni.

, dal costo mensile di . Questo costo è già scontato del , ma per ottenerlo bisogna sottoscrive un abbonamento di 2 anni. Plus , che costa 4,49 euro al mese . Anche qui il costo è già scontato del 57% , previo però abbonamento di 2 anni.

, che costa . Anche qui il costo è già scontato del , previo però abbonamento di 2 anni. Completo, che ha un costo mensile di 5,99 euro. Lo sconto è del 63%, che viene applicato sottoscrivendo un abbonamento di 2 anni.

Su tutti questi piani tariffari è prevista una garanzia di rimborso di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.