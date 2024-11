Monza - Milan: come vederla in diretta streaming dall'estero

Il nuovo turno di Serie A inizia con un derby da non perdere: questa sera, 1° novembre, a partire dalle 20.45, è in programma il match Monza – Milan. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN per tutti gli utenti che hanno attivato il piano Standard oppure il piano Plus con cui è possibile vedere tutte le partite di Serie A.

Per vedere Monza – Milan in streaming dall’estero (con commento in italiano) è necessario un passaggio aggiuntivo. Serve, infatti, una VPN illimitata. Scegliendo un server italiano, infatti, è possibile evitare i blocchi geografici e utilizzare il proprio account DAZN per vedere il match.

La VPN da utilizzare è, senza dubbio, NordVPN, vero e proprio punto di riferimento del mercato per chi cerca una VPN illimitata. Con l’offerta del Black Friday, la VPN è disponibile al prezzo scontato di 2,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con 3 mesi extra e con 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia Soddisfatti o Rimborsati.

Per accedere alla VPN basta visitare il sito ufficiale di NordVPN, tramite il link qui di sotto.

Monza – Milan in streaming dall’estero: la procedura da seguire

Ecco i passaggi da completare per vedere Monza – Milan in streaming dall’estero:

attivare una VPN come NordVPN , ora disponibile in offerta da 2,99 euro al mese

, ora disponibile in offerta da 2,99 euro al mese installare l’app di NordVPN sul proprio dispositivo e selezionare un server italiano per avviare la connessione

per avviare la connessione collegarsi a DAZN per seguire il match (è necessario attivare un abbonamento alla piattaforma)

Per quanto riguarda la VPN da usare, la scelta giusta è NordVPN, ora disponibile con un prezzo scontato di 2,99 euro al mese, optando per il piano biennale con 3 mesi extra e 30 giorni di tempo per esercitare la garanzia di rimborso. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto.

https://youtu.be/JTH3RV2dn48