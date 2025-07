AI Made in China: occhio a Kimi K2 di Moonshot AI

All’inizio dell’anno, la startup cinese DeepSeek ha catalizzato l’attenzione del mondo con il lancio pubblico della propria AI. Oggi è da segnalare un altro team del paese che rischia di rubarle la scena: si tratta di Moonshot AI, che con il suo Kimi K2 sta già mostrando i muscoli.

Kimi K2 è il nuovo modello AI Made in China

Si tratta di un modello di grandi dimensioni dalla natura open da mille miliardi di parametri, capace di superare rivali del calibro di GPT-4.1 di OpenAI (piazzandosi appena dietro Claude Sonnet 4) nei primi benchmark eseguiti con SWE-bench Verified, LiveCodeBench e OJBench. In particolare, è stata sottoposta a test la versione Kimi K2 Instruct, ottimizzata per gli utilizzi nel mondo reale, chiedendole di individuare e di correggere errori in porzioni di codice.

L’intelligenza artificiale si comporta molto bene anche quando è chiamata a eseguire compiti inerenti alla matematica e alle materie scientifiche, oltre che nel generare disegni complessi in formato SVG, un’operazione che solitamente mette in difficoltà questi sistemi, portando alla creazione di forme astratte. Qui sotto il risultato ottenuto con il prompt Genera un SVG di un pellicano in bicicletta .

I responsabili del progetto affermano che si tratta di un modello pensato in modo specifico per l’AI agenziale ovvero per eseguire comandi, interfacciarsi con applicazioni e strumenti esterni, per generare codice ed effettuarne il debug. Più in generale, per gestire azioni complesse e che richiedono più passaggi, in modo del tutto indipendente. Una delle dimostrazioni fornite vede il sistema impegnato ad analizzare le informazioni relative ai salari dei dipendenti e le statistiche in merito alle loro prestazioni, creando di conseguenza una pagina HTML interattiva contenente un tool per consigliare come migliorare la situazione.

Moonshot AI è una startup fondata in Cina nel 2023 e il cui nome omaggia l’album The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. Per maggiori informazioni rimandiamo al repository GitHub della startup cinese.