Most Searched Playground: 25 anni di ricerche con Google

Google ha pubblicato ieri gli argomenti più cercati nel 2023 (queste sono le classifiche in Italia). Ma quello che finirà tra 19 giorni è stato anche l’anno in cui l’azienda di Mountain View ha celebrato il suo 25esimo compleanno. I due eventi sono stati uniti nel Most Searched Playground, un enorme doodle interattivo in cui gli utenti devono individuare le immagini corrispondenti ai 25 termini più cercati in 25 anni.

Ricerche più popolari dal 1999 al 2023

Il mondo digitale può essere esplorato da smartphone, tablet e computer all’indirizzo https://searchplayground.google/. Nella colonna sinistra ci sono le immagini delle 25 ricerche più popolari suddivise in base alla categoria: musica, arti e scienza, giochi, cultura e viaggio. In alto a destra viene mostrato il numero delle immagini trovate, mentre in basso a destra ci sono i pulsanti per lo zoom in/out. Per muoversi nel mondo digitale basta usare il mouse.

Dalle immagini nella colonna sinistra si possono intuire le “query” più cercate, tra cui Taylor Swift, The Beatles, Cristiano Ronaldo, Torre Eiffel e Pikachu. Google ha pubblicato un video su YouTube che contiene molti utili indizi. Nel mondo digitale sono state anche nascoste alcune easter eggs.

In alternativa, gli utenti che hanno meno pazienza possono rispondere al quiz formato da 8 domande a risposta multipla. Si tratta quindi di due passatempi che permettono di conoscere persone, luoghi e momenti cercati negli ultimi 25 anni.