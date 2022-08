Moto Razr 2022 lancia la sfida al Galaxy Z Flip4

Motorola ha annunciato il nuovo Razr 2022, lanciando la sfida al Galaxy Z Flip4 di Samsung, attuale leader del mercato degli smartphone pieghevoli. Il terzo modello della serie che ha riportato in vita la “conchiglia” migliora le caratteristiche del Moto Razr 2020 (Moto Razr 5G) e viene offerto ad un prezzo inferiore. Inizialmente sarà disponibile solo in Cina, ma è previsto l’arrivo in alcuni paesi europei nelle prossime settimane.

Moto Razr 2022: specifiche e prezzo

Il Moto Razr 2022 ha uno schermo interno OLED da 6,7 pollici con risoluzione di 2400×1080 pixel, refresh rate di 144 Hz e supporto HDR10+. Il cover display OLED, noto come Quick View, ha invece una diagonale di 2,7 pollici e una risoluzione di 800×573 pollici. È possibile quindi visualizzare più informazioni rispetto al Galaxy Z Flip4. Motorola ha ridisegnato la cerniera e ora il gap tra le due metà è quasi assente.

La dotazione hardware comprende inoltre il processore Snapdragon 8+ Gen 1, 8/12 GB di RAM LPDDR5, 128/256/512 GB di storage UFS 3.1, due fotocamere posteriore da 50 e 13 megapixel, fotocamera frontale da 32 megapixel, altoparlanti stereo con supporto Dolby Atmos, porta USB Type-C e batteria da 3.500 mAh con ricarica rapida da 33 Watt. La connettività è garantita dai moduli Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS e 5G.

Il sistema operativo è Android 12. Il Moto Razr 2022 è già disponibile in Cina. I prezzi sono: 5.999 yuan (8GB+128GB), 6.499 yuan (8GB+256GB) e 7.299 yuan (12GB+512GB) corrispondenti a circa 865, 937 e 1.052 euro in base al cambio attuale. Non è noto se e quando arriverà in Italia, dove è possibile acquistare il precedente Moto Razr 5G.

