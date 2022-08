Samsung regala sei mesi di DAZN con Fold4 e Flip4

Interessante offerta per chi acquisterà i nuovi Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4 (disponibili anche su Amazon). Samsung ha annunciato la promozione che prevede sei mesi di abbonamento a DAZN Standard in regalo, se il preordine dei due smartphone pieghevoli viene effettuato entro il 25 agosto. Il voucher deve essere attivato entro il 15 gennaio 2023.

Sei mesi di DAZN con Galaxy Z Fold4 e Z Flip4

L’abbonamento DAZN Standard (29,99 euro/mese) permette la visione contemporanea su due dispositivi collegati alla stessa rete domestica. Tra i dispositivi supportati dall’app Android ci sono ovviamente i nuovi Galaxy Z Fold4 e Galaxy Z Flip4. La procedura per ottenere i sei mesi gratuiti è piuttosto semplice, ma devono essere rispettate varie scadenze e condizioni. Innanzitutto l’utente deve ordinare lo smartphone entro il 25 agosto 2022 presso un rivenditore fisico o uno store online (l’elenco completo è nell’allegato A del regolamento).

Successivamente è necessario registrare l’acquisto su Samsung Members entro il 6 ottobre 2022. L’utente deve inserire i dati personali, il codice IMEI, una foto del codice IMEI, uno foto della prova d’acquisto (scontrino, fattura, ordine) e la data di acquisto.

Samsung invierà quindi un’email di partecipazione e, dopo aver effettuato i controlli, un’email di validazione o di invalidità (se la documentazione è incompleta). Entro 30 giorni dall’email di validazione, l’utente riceverà il voucher (codice alfanumerico) da inserire sul sito https://www.dazn.com/it-IT/redeem/ entro il 15 gennaio 2023.

La promozione è riservata solo ai nuovi clienti DAZN o ai vecchi clienti con account disattivato. Sono esclusi quindi i clienti con abbonamento in corso. Se viene effettuato il passaggio al piano Plus durante i sei mesi gratuiti, DAZN addebiterà subito 39,99 euro, quindi si perderà il periodo di fruizione rimanente. Alla scadenza dei sei mesi gratuiti, l’abbonamento si rinnoverà a 29,99 euro/mese, ma è possibile disattivare il servizio in qualunque momento entro il giorno precedente alla data di rinnovo.

