DAZN Standard: solo un dispositivo con ZONA DAZN

A partire da oggi è possibile accedere al canale ZONA DAZN con il decoder Sky Q, come previsto dall’accordo sottoscritto tra Sky e DAZN. Gli utenti devono però leggere con attenzione le condizioni d’uso e le limitazioni dell’abbonamento DAZN Standard per evitare “brutte sorprese”.

Se attivi il canale non puoi usare un secondo dispositivo

Come è ormai noto, gli utenti possono scegliere due tipi di abbonamenti: DAZN Standard (29,99 euro/mese) e DAZN Plus (39,99 euro). Solo quest’ultimo permette la visione contemporanea su due dispositivi connessi a reti diverse. Con l’arrivo del canale ZONA DAZN sono aumentate le variabili (e la confusione, secondo il Codacons), in quanto è necessario rispettare nuove condizioni d’uso del servizio.

DAZN ha aggiornato la pagina della guida per illustrare le differenze tra gli abbonamenti Standard e Plus quando viene attivato il canale ZONA DAZN (opzione). La prima limitazione viene indicata al punto 3.4:

Su ambedue i servizi DAZN Standard e Plus, in caso di attivazione dell’opzione, il dispositivo dal quale si accede alla visione del canale ZONA DAZN sarà sempre considerato come uno dei dispositivi del proprio account. Fino a quando l’opzione resterà attiva, non sarà possibile sostituire tale dispositivo con un altro.

In pratica, il decoder Sky Q occupa un posto fisso tra i dispositivi registrabili (due con DAZN Standard, sei con DAZN Plus). Se il decoder è acceso e connesso ad Internet, DAZN può “leggere” l’indirizzo IP e verificare l’eventuale visione contemporanea. Se invece il decoder non è accesso e connesso ad Internet, l’abbonamento Standard non consente la visione su un secondo dispositivo, nemmeno se connesso alla stessa rete domestica.

Fortunatamente ci sono anche due buone notizie. Sky ha aggiunto cinque canali ZONA DAZN (dal numero 214 al numero 218) che verranno sfruttati per le partite in contemporanea. Inoltre, l’attivazione dell’opzione (5 euro/mese) è possibile anche per gli abbonati DAZN tramite TIM e Kena.

