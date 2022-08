DAZN lancia i nuovi piani di abbonamento

Mancano 10 giorni all’inizio della stagione 2022/23. Oltre al Campionato mondiale di novembre-dicembre ci sarà un’altra novità per gli appassionati di calcio che seguono le partite in streaming. Da quest’anno infatti gli abbonamenti a DAZN diventano due: Standard e Plus. La società inglese aveva svelato le principali differenze all’inizio di giugno. In occasione del lancio ufficiale (da ieri è possibile effettuare le sottoscrizioni) sono stati forniti ulteriori dettagli.

Tutte le novità di DAZN per la stagione 2022/23

DAZN sottolinea innanzitutto che il prezzo per gli utenti già abbonati rimarrà 29,99 euro/mese e dal 2 agosto è avvenuto il passaggio automatico al piano Standard. Quest’ultimo permette di registrate fino a 2 dispositivi e di vedere contenuti live e on demand su 2 dispositivi in contemporanea, ma solo se connessi alla stessa rete Internet dell’abitazione.

In qualsiasi momento è possibile passare al piano Plus (39,99 euro/mese) che consente di registrare fino a 6 dispositivi e di vedere i contenuti su 2 dispositivi in contemporanea anche se connessi a reti Internet differenti. Gli utenti che usufruiscono della promo a 19,99 euro/mese conserveranno le condizioni dell’offerta fino alla scadenza di settembre, quando verrà effettuato il passaggio automatico al piano Standard (se non verrà disdetto l’abbonamento).

Anche se il piano Plus permette di accedere a DAZN tramite due reti Internet differenti, le credenziali di accesso possono essere condivise solo tra persone che vivono nella stessa abitazione. Quindi non è consentita la condivisione tra persone che vivono in diversi “nuclei domestici”.

DAZN ha recentemente sottoscritto alcuni impegni relativi a qualità del servizio e assistenza (anche tramite WhatsApp al numero 3406473487). Gli utenti che considerano troppo alti i prezzi degli abbonamenti possono approfittare dell’offerta di TIMVISION.

