Offerta DAZN: tutta la Serie A 2022/23 in forte sconto

Manca poco più di una settimana all’inizio del campionato di Serie A 2022/23. Il Milan campione d’Italia proverà a difendere il titolo ottenuto la scorsa stagione al termine di un torneo tiratissimo durato fino all’ultima giornata: saranno proprio i rossoneri a debuttare a San Siro il prossimo 13 agosto alle ore 18. DAZN, anche quest’anno, possiede i diritti in esclusiva di 7 delle 10 partite della giornata.

Le altre 3 gare saranno trasmesse infatti anche da Sky, ma si parla già di un accordo che potrebbe portare DAZN su Sky Q. In attesa di conferme, però, l’unica certezza resta la piattaforma in streaming, che da quest’anno propone due diversi tipi di abbonamento: l’offerta base da 29,99€ al mese e il Plus da 39,99€ con cui poter guardare un evento su più dispositivi in contemporanea.

C’è un modo per avere un forte sconto? Sì, abbonandosi con TimVision e adesso ti spieghiamo come fare.

DAZN: come avere lo sconto a 19,99 euro grazie a TimVision

Anche quest’anno, la compagnia telefonica è partner di DAZN per la trasmissione dei diritti televisivi legati al campionato italiano di Serie A. Grazie ad un accordo tra le due società, l’app sarà disponibile sul TimVision Box, cui abbonamento è sottoscrivibile con uno sconto molto interessante.

Fino al 31 agosto 2022 è infatti possibile abbonarsi a TimVision a soli 19,99 euro per 12 mesi. Iniziando a pagare da settembre, avrai:

DAZN con la Serie A TIM

Infinity+ con Film, Serie TV e la UEFA Champions League

Film e serie TV TimVision

TimVision Box

Naturalmente, se non sei interessato ai servizi di TimVision puoi abbonarti ad uno dei due piani offerti da DAZN:

Abbonamento Standard – 29,99€ al mese – 2 dispositivi disponibili e visione contemporanea su 2 dispositivi connessi alla stessa rete internet

– 2 dispositivi disponibili e visione contemporanea su 2 dispositivi connessi alla stessa rete internet Abbonamento Plus – 39,99€ al mese – 6 dispositivi disponibili e visione contemporanea su 2 dispositivi anche in luoghi diversi

Ti ricordiamo che con DAZN hai tutta la Serie A TIM, la UEFA Europa League, i migliori match della Conference League, la Serie B, laLiga Santander, la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana, la FA Cup, la Carabao Cup, la MLS, la UEFA Women’s Champions League, i contenuti di Inter TV, Milan TV e Juventus su TV oltre a numerosi altri sport, come la NFL, la UFC e molto altro ancora.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.