Come vedere DAZN dall'estero, in tutta Europa

La Roma del nuovo acquisto Paulo Dybala, la Juve di Ángel “El Fideo” Di María e l’Inter del ritrovato Romelu Lukaku. Sono solo alcune delle squadre protagoniste delle amichevoli estive che anticipano un campionato di Serie A che si prospetta più equilibrato e combattuto che mai. Puoi seguirle in streaming su DAZN, anche se ti trovi in vacanza o se stai per partire: la piattaforma viaggia con te.

Sport in streaming: come vedere DAZN in Europa

DAZN offre infatti la possibilità di seguire i suoi eventi live e on demand anche dall’estero, in tutta Europa, grazie alla portabilità transfrontaliera. La prima cosa da fare per usufruirne è controllare di aver attivato l’opzione all’interno del proprio account.

Sono queste le tre semplici regole da tenere a mente per viaggiare in tutto il vecchio continente accompagnati dallo sport e dai contenuti di DAZN:

essere residente in un paese dell’Unione Europea dove la piattaforme è disponibile (come l’Italia);

aver inserito un metodo di pagamento attivo nell’apposita sezione dell’account;

spostarsi entro i confini di un paese appartenente all’Unione Europea.

L’accesso al vasto catalogo di DAZN, che oltre al calcio include molti altri sport (motori, boxe, MMA, ciclismo, football, golf, discipline estreme, pesca, basket ecc.) può essere effettuato attraverso l’applicazione mobile disponibile su smartphone e tablet oppure da qualsiasi browser per computer. Non mancano nemmeno produzioni originali come serie e interviste da gustare sotto l’ombrellone o al fresco in montagna.

Tornando alla Serie A, il format Inside racconta i ritiri delle squadre, con reportage dalle sessioni di allenamento e preparazione in vista della prima giornata. Si ha così modo di scoprire come gli allenatori e il loro staff tecnico lavorano sulle abilità fisiche dei calciatori e cercano di far ambientare al meglio i nuovi arrivati.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.