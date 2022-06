DAZN pubblica (e cancella) le prime giornate di Serie A

Prima il post, poi la cancellazione. Questo pomeriggio il profilo Twitter di DAZN ha pubblicato le date e gli orari dei match che andranno in scena nelle prime cinque giornate di Serie A. Chi gestisce il profilo social della piattaforma si è però ben presto accorto di averlo fatto troppo in anticipo, non essendo ancora disponibile il comunicato ufficiale della Lega. Troppo tardi, comunque, le informazioni sono già online.

Serie A: date e orari delle prime cinque giornate secondo DAZN

La data da cerchiare in rosso sul calendario per la partenza del campionato è quella del sabato 13 agosto, quando alle 18:30 scenderanno in campo i campioni in carica del Milan ospitando a San Siro l’Udinese. In contemporanea, a Genova, la Sampdoria accoglierà l’Atalanta. Debutto invece serale per le neopromosse Lecce (che dovrà vedersela con l’Inter del rientrato Lukaku) e Monza al debutto col Torino. Il giorno successivo completeranno la griglia Fiorentina-Cremonese, Lazio-Bologna, Spezia-Empoli, Salernitana-Roma, Verona-Napoli e Juventus-Sassuolo.

#DAZN ha cancellato le prime 5 giornate della #SerieA di cui aveva pubblicato date e orari non essendo ancora uscito il comunicato ufficiale della Lega . https://t.co/ad4ORDiFzL — Giovanni Capuano (@capuanogio) June 30, 2022

Si inizierà a sentire profumo di big match nella seconda giornata, con Atalanta-Milan (21 agosto, 20:45). Nel turno successivo toccherà poi a Lazio-Inter e Juventus-Roma. Il derby di Milano si disputerà invece alla quinta.

A partire da questa estate, saranno due le formule di abbonamento a DAZN: la prima è stata battezzata Standard (29,99 euro al mese), la seconda Plus (39,99 euro al mese). La più costosa offre la possibilità di guardare i contenuti in contemporanea con lo stesso account da due location differenti. Tutte le informazioni nell’articolo di approfondimento dedicato.

